إسراء عبدالفتاح تنشر صورا رومانسية مع زوجها حمدي الميرغني بمركب على النيل

كتب : سهيلة أسامة

12:22 م 09/11/2025
  • عرض 5 صورة
    حمدي المرغني وإسراء عبد الفتاح (3)
    حمدي المرغني وإسراء عبد الفتاح (2)
    حمدي المرغني وإسراء عبد الفتاح (5)
    حمدي المرغني وإسراء عبد الفتاح (4)

شاركت الفنانة إسراء عبدالفتاح جمهورها صورًا جديدة جمعتها بزوجها الفنان حمدي الميرغني وابنتهما، خلال نزهة بمركب على النيل .

وظهر الثنائي في الصور وهما في لحظات رومانسية، وجاءت بعض التعليقات: "ربنا يحفظكم جميعًا"، "امسكوا في بعض وأوعوا تتخلوا عن بعض أبدًا"، "ما شاء الله"، و"ربنا يخليكم لبعض ويبسطكم دايمًا".

يُذكر أن آخر مشاركات إسراء عبدالفتاح الفنية كانت في فيلم "ويزو سكول" عام 2023، بطولة الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو".

حمدي المرغني إسراء عبد الفتاح النيل

