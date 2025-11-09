شاركت الفنانة إسراء عبدالفتاح جمهورها صورًا جديدة جمعتها بزوجها الفنان حمدي الميرغني وابنتهما، خلال نزهة بمركب على النيل .

وظهر الثنائي في الصور وهما في لحظات رومانسية، وجاءت بعض التعليقات: "ربنا يحفظكم جميعًا"، "امسكوا في بعض وأوعوا تتخلوا عن بعض أبدًا"، "ما شاء الله"، و"ربنا يخليكم لبعض ويبسطكم دايمًا".

يُذكر أن آخر مشاركات إسراء عبدالفتاح الفنية كانت في فيلم "ويزو سكول" عام 2023، بطولة الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو".

اقرأ أيضًا:

طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "٢ قهوة" لـ أحمد فهمي ومرام علي





"المسار الأزرق" يفتتح الدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي



