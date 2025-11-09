إعلان

طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "٢ قهوة" لـ أحمد فهمي ومرام علي

كتب : منى الموجي

11:07 ص 09/11/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرحت منصة "يانجو بلاي" بالشراكة مع "المتحدة" الإعلان الرسمي لمسلسل "٢ قهوة" المقرر عرضه قريبًا.

يُظهر الإعلان يحيى الوكيل، كاتبًا وشخصية إعلامية، يقع في حب نيللي التي تجمعه بها صفات مشتركة عديدة. لكن مع مرور الوقت، يبدأ يحيى باكتشاف اختلافات جوهرية بينهما، لتزداد الأمور تعقيدًا مع ظهور طليقته وابنته.

تتصاعد الأحداث بين الماضي والحاضر، لتنكشف جوانب خفية في شخصيات الأبطال وأسرار غير متوقعة، وسط مزيج من التوتر والمشاعر المتداخلة، وصولًا إلى تهديدات ومفاجآت تقلب الموازين رأسًا على عقب.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويجمع في بطولته أحمد فهمي ومرام علي التي تخوض أولى بطولاتها في الدراما المصرية، إلى جانب نخبة من النجوم منهم: مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض.

مسلسل 2 قهوة أحمد فهمي مرام علي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
مبرمج بالوقت والتاريخ.. متى يعود عداد الكهرباء "كارت" إلى الشريحة الأولى؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر