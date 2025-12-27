رمضان 2026.. 12 صورة جديدة من "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف
كتب : منى الموجي
كشفت منصة يانجو بلاي عن صور جديدة من كواليس مسلسل فن الحرب، الذي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026.
تدور أحداث المسلسل حول زياد الذي يختار طريقا آخر بدلا من الانضمام إلى أعمال والده ولكن بعد وفاة الأب، يبدأ الابن العمل على استرداد أموالهم واستعادة اسم العائلة ولكن عندما يقترب من هدفه، يصبح محاصرا في لعبة خطيرة.
مسلسل "فن الحرب" ينافس في موسم دراما رمضان 2026، بطولة يوسف الشريف وكمال أبو رية وشيري عادل، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.