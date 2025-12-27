23 صورة من كواليس مسلسل "عرض وطلب" قبل عرضه في رمضان 2026

الصور الأولى من مسلسل "عين سحرية" قبل عرضه في رمضان 2026

كشفت منصة يانجو بلاي عن صور جديدة من كواليس مسلسل فن الحرب، الذي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026.

تدور أحداث المسلسل حول زياد الذي يختار طريقا آخر بدلا من الانضمام إلى أعمال والده ولكن بعد وفاة الأب، يبدأ الابن العمل على استرداد أموالهم واستعادة اسم العائلة ولكن عندما يقترب من هدفه، يصبح محاصرا في لعبة خطيرة.

مسلسل "فن الحرب" ينافس في موسم دراما رمضان 2026، بطولة يوسف الشريف وكمال أبو رية وشيري عادل، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب.