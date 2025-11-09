نعى الشيخ محمد جبريل، والد الفنان محمد رمضان، برسالة مؤثرة، الذي رحل عن عالمنا الجمعة.

وكتب الشيخ محمد جبريل عبر صفحته على "فيسبوك": " إنك ميت وإنهم ميتون، الحاج رمضان، الرجل الطيب صاحب القلب الطيب، جاري العزيز كان يسكن معي في نفس العمارة، وكان يصلي معي الفجر، فلمست فيه طيبة القلب، عفيف اللسان وحلو المعشر وكان يحب ولده محمد ويدعوا له بالهداية".

وتابع: "خالص العزاء لأسرة الحاج رمضان وربنا يربط على قلوبهم ويرحمه الله رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته وينزله منزلاً مباركا، وهو خير المنزلين ووالدينا ومن سبقونا بالإيمان، ومن الصدقة الجارية، بعد وفاة الوالدين، ان يكون الولد صالحا تقيا نقيا، نافعا للإسلام والمسلمين، فهذه الصفات التى يحبها الله ورسوله فى رصيد الوالدين بعد وفاتهما، أو ٍولد ٍ صالح يدعوا له".

وانهى تعليقه قائلا: "اللهم ارزقنا وإياكم، حسن الخاتمة، واجعل فى اولادنا الأثر الطيب، واجعلهم نافعين للإسلام والمسلمين بارّين بنا بعد وفاتنا،وعلى تقوى من الله ورضوان ،، آمين، ويرحم الله أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين".

وشيع جثمان والد الفنان محمد رمضان من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الأحد المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

