بالصور- يسرا بالأسود وريهام حجاج بالأحمر.. نجمات الفن في قصر عابدين

كتب- مروان الطيب:

09:37 م 08/11/2025
    الفنانة جومانا مراد
    الفنانة جومانا مراد
    النجمة يسرا
    النجمة يسرا
    النجمة يسرا
    بوسي شلبي في قصر عابدين
    بوسي شلبي في قصر عابدين
    بوسي شلبي في قصر عابدين
    الفنانة جومانا مراد
    بوسي شلبي مع جومانا مراد
    بوسي شلبي مع يسرا وريهام حجاج
    يسرا
    بوسي شلبي ويسرا
    بوسي شلبي في قصر عابدين

كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن حضورها مراسم حفل جراند بول الذي يقام مساء اليوم السبت في قصر عابدين، بحضور نجوم الفن وأمراء وأميرات من حول العالم.

وكان من أبرز النجمات في الحفل الفنانة يسرا،بفستان أسود أنيق، والفنانة ريهام حجاج بفستان أحمر، الفنانة جومانا مراد بفستان أصفر مزين بالأسود.

نشرت بوسي شلبي صور ومقاطع فيديوهات من كواليس الحفل عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت بوسي مرتدية فستان أحمر خطفت به الأنظار وكأنها أميرة، كملا كشفت عن حضور الفنانة جومانا مراد التي ارتدت فستان أصفر ظهرت خلاله كأميرات ديزني.

كما خطفت النجمة يسرا الأضواء فور وصولها الحفل، وظهرت مرتدية فستان أسود أنيق.

وكان الظهور الأخير للفنانة جومانا مراد بمسلسل "العتاولة 2" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يسرا جومانا مراد قصر عابدين حفل جراند بول بوسي شلبي

