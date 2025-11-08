ابنة رجل أعمال شهير ومحبوبة من النجمات.. من هي زوجة كريم محمود عبد العزيز؟
كتب- مروان الطيب:
تزوجت آن الرفاعي، من الفنان كريم محمود عبد العزيز عام 2011، وتصدر الثنائي محركات البحث مؤخرا بعد شائعات تفيد بانفصالهما، وارتباط زوجها من نجمة شهيرة.
و آن الرفاعي هي ابنة رجل الأعمال المصري مجدي الرفاعي، وتنتمي إلى خارج الوسط الفني، وقد رُزق الثنائي بثلاث بنات: كندة في عام 2012، وخديجة في مارس 2015، وحبيبة في أبريل 2020، واشتهرت آن ببعدها التام عن الأضواء وحرصها الشديد على خصوصية حياتها الأسرية.
وإليكم أبرز المعلومات عن آن الرفاعي:
من هي آن الرفاعي؟
- والدها رجل الأعمال المصري مجدي الرفاعي.
- تزوجت من الفنان كريم محمود عبد العزيز عام 2011.
- أنجبت منه ثلاث بنات هن: كندة، خديجة، وحبيبة.
- كانت آن شريكة في علامة تجارية ناجحة مع أصدقائها، لكنها شعرت برغبة قوية في إطلاق مشروع خاص بها يعبر عن شخصيتها وأسلوبها في التصميم بشكل كامل.
- في مايو الماضي، أطلقت علامتها التجارية الخاصة في مجال الأزياء تحت اسم "تصميمات آن الرفاعي".
- تميزت علامتها التجارية بتصميمات عصرية وعملية تناسب الرجال والنساء.
- تقوم آن بعرض تصميماتها بنفسها دون الاستعانة بعارضات أزياء.
- تستفيد من آراء ابنتيها الكبيرتين في اختيار التصاميم والألوان، حيث لكل منهما ذوق مختلف يساعدها في ابتكار قطع متنوعة ومتجددة.
- حظيت تصميماتها بإعجاب كبير من الجمهور، وتلقت دعما من نجمات مثل الفنانة دنيا سمير غانم.
- تهتم آن بنشر صورها وأحدث أعمالها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".
- يتابعها على "إنستجرام" أكثر من 88 ألف متابع.
-تتابعها عدد كبير من نجمات الفن وتدعمها ومن بينهم رانيا يوسف وبسمة بوسيل وغيرهن.
