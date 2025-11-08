إعلان

ابنة رجل أعمال شهير ومحبوبة من النجمات.. من هي زوجة كريم محمود عبد العزيز؟

كتب- مروان الطيب:

08:32 م 08/11/2025
تزوجت آن الرفاعي، من الفنان كريم محمود عبد العزيز عام 2011، وتصدر الثنائي محركات البحث مؤخرا بعد شائعات تفيد بانفصالهما، وارتباط زوجها من نجمة شهيرة.

و آن الرفاعي هي ابنة رجل الأعمال المصري مجدي الرفاعي، وتنتمي إلى خارج الوسط الفني، وقد رُزق الثنائي بثلاث بنات: كندة في عام 2012، وخديجة في مارس 2015، وحبيبة في أبريل 2020، واشتهرت آن ببعدها التام عن الأضواء وحرصها الشديد على خصوصية حياتها الأسرية.

وإليكم أبرز المعلومات عن آن الرفاعي:

من هي آن الرفاعي؟

- والدها رجل الأعمال المصري مجدي الرفاعي.

- تزوجت من الفنان كريم محمود عبد العزيز عام 2011.

- أنجبت منه ثلاث بنات هن: كندة، خديجة، وحبيبة.

- كانت آن شريكة في علامة تجارية ناجحة مع أصدقائها، لكنها شعرت برغبة قوية في إطلاق مشروع خاص بها يعبر عن شخصيتها وأسلوبها في التصميم بشكل كامل.

- في مايو الماضي، أطلقت علامتها التجارية الخاصة في مجال الأزياء تحت اسم "تصميمات آن الرفاعي".

- تميزت علامتها التجارية بتصميمات عصرية وعملية تناسب الرجال والنساء.

- تقوم آن بعرض تصميماتها بنفسها دون الاستعانة بعارضات أزياء.

- تستفيد من آراء ابنتيها الكبيرتين في اختيار التصاميم والألوان، حيث لكل منهما ذوق مختلف يساعدها في ابتكار قطع متنوعة ومتجددة.

- حظيت تصميماتها بإعجاب كبير من الجمهور، وتلقت دعما من نجمات مثل الفنانة دنيا سمير غانم.

- تهتم آن بنشر صورها وأحدث أعمالها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

- يتابعها على "إنستجرام" أكثر من 88 ألف متابع.

-تتابعها عدد كبير من نجمات الفن وتدعمها ومن بينهم رانيا يوسف وبسمة بوسيل وغيرهن.

آن الرفاعي كريم محمود عبدالعزيز

