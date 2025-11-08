احتفاء وإشادات.. الجمهور يعلق على حوار سميرة أحمد مع محمود سعد

احتفى الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بحوار الإعلامي محمود سعد مع النجمة الكبيرة سميرة أحمد، والذي عُرض في برنامج "باب الخلق"، وعبروا عن إعجابهم باللقاء، الذي حكت خلاله نجمة زمن الفن الجميل ذكريات طفولتها في منطقة الدرب الأحمر وتحديدا حارة أصلان، وقصة دخولها عالم الفن، وكواليس أشهر أعمالها الفنية.

ومن بين أبرز تعليقات الجمهور: "يا عيني على جمال الروح ما شاء الله"، "الله يبارك فيها وفي عمرها"، "ما شاء الله عليها ما زالت جميلة وهادئة وراقية"، "الله جميل جداً هاللقاء"، "فنانة لها احترام كبير ومحاورها له تقدير كبير"، "يا محمود يا سعد يا إنسان يا جميل يا أصيل ما شاء الله عليك بتلمس قلوبنا بشيء غريب والله، إحساس جميل جدا بتخلينا نشعر بيه في أيام صعبة"، "الله على الناس الحلوة"، "حلوة الرحلة".

كما كتب آخرون "يعطيها الصحة والعافية الفنانة الإنسانة الجميلة"، "راقية وجميلة كانت ومازالت"، "بارك الله عايشة حياة صحية الله يعطيها الصحة والعافية"، "مش طبيعي حلاوة الحلقة"، "الحنين لأيام الطيبة والنقاء أنا أحب كل ما يفكرنى بالماضى البعيد"، "ياريت مسلسل جديد بروح الماضي وتصوير الماضي ونفس الإضاءة الحلوة والممثلين العمالقة، حاول تقنعها يا أستاذنا.. أميرة في عابدين كان مسلسل روعة".

جدير بالذكر أن سميرة أحمد واحدة من نجمات الفن في عصر السينما الذهبي، شاركت في بطولة عدد كبير من الأفلام، بينها "البنات والصيف"، "الخرساء"، "السيرك"، "امرأة مطلقة"، "أم العروسة"، "صاحب الجلالة"، "ليل وقضبان"، "الشيماء"، "عالم عيال عيال"، "قنديل أم هاشم"، "خان الخليلي".