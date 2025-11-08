إعلان

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة

كتب : منى الموجي

12:32 م 08/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة (2)
  • عرض 7 صورة
    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة (5)
  • عرض 7 صورة
    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة (6)
  • عرض 7 صورة
    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة (7)
  • عرض 7 صورة
    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة (4)
  • عرض 7 صورة
    مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن القائمة النهائية لبرنامج البانوراما المصرية، في دورته السادسة والأربعين التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025. وهي مجموعة من الأفلام القصيرة خارج المسابقة.

ويضم البرنامج 6 أفلام، هي:

- رابح سمير أبو الوفا (Silver Tongue)، للمخرج عمر علي.

- صف تاني (Cairo, Standstill)، للمخرج عمرو عابد.

- تاني يوم (The Day After)، للمخرجة زينة عمرو دسوقي.

- مرة تانية (Where the Winds Come From)، للمخرج حسن نوبي.

- قفلة (Blackout)، للمخرج أحمد مصطفى الزغبي.

- أكشن، نادية، كات ! (Action, Nadia, Cut!)، للمخرجة سلمى الشرنوبي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأفلام القصيرة وزارة الثقافة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
اضغط للتفاصيل- الإعدام شنقاً لقاتلة أطفال دلجا وزوجها بالمنيا
"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)