كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن القائمة النهائية لبرنامج البانوراما المصرية، في دورته السادسة والأربعين التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025. وهي مجموعة من الأفلام القصيرة خارج المسابقة.

ويضم البرنامج 6 أفلام، هي:

- رابح سمير أبو الوفا (Silver Tongue)، للمخرج عمر علي.

- صف تاني (Cairo, Standstill)، للمخرج عمرو عابد.

- تاني يوم (The Day After)، للمخرجة زينة عمرو دسوقي.

- مرة تانية (Where the Winds Come From)، للمخرج حسن نوبي.

- قفلة (Blackout)، للمخرج أحمد مصطفى الزغبي.

- أكشن، نادية، كات ! (Action, Nadia, Cut!)، للمخرجة سلمى الشرنوبي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.