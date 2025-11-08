أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت رسالة غامضة عبر صفحتها على "فيسبوك"

وتضمنت الرسالة التالي: "لا يشوه سمعة المرأة إلا اثنان امرأة تعجز أن تكون مثلها ورجل لا يستطيع الوصول إليها".

وحازت الرسالة على إعجاب وتأييد جمهورها ومتابعيها وعلقوا: " الله يحميك ياسمين ويبعد عنك كل شخص مؤذي بعد السماء عن الارض ويفرح قلبك يارب ويجعل كيدهم في نحورهم، معاكى كل الحق ده بعض الناس بقت صعبة بس بردوا الخير فى امتى إلى يوم الدين، ده حقيقة ربنا يبعد عنك الشر".

وكانت آخر مشاركات ياسمين عبد العزيز الفنية بمسلسل "وتقابل حبيب" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تنتظر عرض عدد من الأعمال خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "وننسى اللي كان"والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، إلى جانب فيلم "زوجة رجل مش مهم" ويشاركها البطولة الفنان أكرم حسني ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

