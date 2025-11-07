استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إطلالتها استعدادا لحفلها الغنائي الليلة في عمان.

نشرت هيفاء مقطع فيديو من استعداداتها للحفل عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وظهرت هيفاء مرتدية فستان أحمر أنيق وجذاب وكتبت: "المسرح يناديني، دعونا نجعلها ليلى لا تنسى".

ويشهد الحفل حضور جماهيري كبير من محبي الفنانة هيفاء وهبي،ومن المقرر أن تقدم باقة من أشهر أغانيها.

أطلقت هيفاء وهبي مؤخرا، الجزء الأول من ألبومها الجديد "ميجا هيفا" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

ويضم الجزء الأول من ألبوم 6 أغاني وهي: "جاية من المستقبل، سوبر وومان، واحدة قادرة، من أول ماعرفتك، إحنا الشلة، توأم حياتي".

الألبوم سيطرح على 4 مراحل متتالية، كل مرحلة ستشمل 6 أغاني، تعاونت فيه مع أسماء بارزة في عالم المزيكا أبرزهم عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، تامر حسين، أحمد الموجي، بلال سرور، هاني ربيع، أحمد المالكي، وسليمان دميان.

