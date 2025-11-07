كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة روبي، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع انستجرام، بيانا صحفيا صادر عن القائمين على إدارة أعمالها، استنكرت خلاله ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن علاقتها بشائعة ارتباط فنان وفنانة، لم تذكر اسميهما.

ونشرت روبي "بيان صادر من إدارة أعمال الفنانة روبي. تستنكر الفنانة روبي ما نُشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقتها بأي خلافات أسرية خاصة بإحدى الأسر الفنية في مصر، كما نشر مؤخرا".

وتابع البيان "تحرص الفنانة روبي على أن تكون علاقتها طيبة بكل الزملاء في الوسط الفني وأنها لم تكن يوما سببا في أزمة أو نشوب أي خلافات من أي نوع. حسابات الفنانة روبي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تدار عبر مسئولين متخصصين في السوشيال ميديا، ولا تدير صفحاتها بنفسها باستثناء الانستجرام، وتؤكد أن أي محتوى على تلك الحسابات لا يستهدف أحدا ولا يشير إلى أي طرف ولا يتسبب في أذى لأي أحد".

كان اسم روبي تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صداقة تجمعها بفنانة شهيرة، في إشارة إلى أنها تدعم علاقة هذه الفنانة بنجم شهير، طالته مؤخرًا شائعة انفصاله عن زوجته، استعدادا للارتباط بهذه الفنانة.