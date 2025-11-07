بالصور| محمد رمضان يستقبل مشيعي جنازة والده أمام مسجد مصطفى محمود

تصوير- أحمد مسعد:

حرص عدد كبير من جمهور ومحبي الفنان محمد رمضان على التواجد في جنازة والده، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 7 نوفمبر، والتي تخرج من مسجد مصطفى محمود، بعد صلاة الجمعة.

كما قاموا بتقديم واجب العزاء لـ رمضان وحاولوا مواساته. كان رمضان وصل بسيارته الـ"تسلا"، ورافق جثمان والده وحمله إلى داخل المسجد لأداء صلاة الجنازة عليه.

الفنان محمد رمضان أعلن وفاة والده، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا إليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥)".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء وكتابة نعي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعوا له بالرحمة والمغفرة ولـ محمد رمضان وشقيقه محمود وأسرتهما بالصبر على الفراق.