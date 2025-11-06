حساب منسوب لابنة كريم محمود عبدالعزيز يهاجم فنانة شهيرة لهذا السبب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، شائعة انفصال الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن زوجته آن الرفاعي، واستعداده للارتباط بفنانة شهيرة، وهو الأمر الذي لم ينفيه أو يؤكده أي طرف من الأطراف الثلاثة، وسط توقعات البعض بأن تكون الشائعة مجرد دعاية لعمل فني.

وشهدت الساعات الماضية ظهور أكثر من تعليق منسوب لحساب كندة ابنة كريم محمود عبدالعزيز على موقع انستجرام -الحساب يتابعه عدد من المشاهير وكذلك تتابعه آن الرفاعي-، وهي التعليقات التي كُتبت على أكثر من منشور بصفحة تحمل اسم (محبي آن وكريم)، ويهاجم الفنانة الشهيرة.

الحساب المنسوب للطفلة كندة كتب على منشور: "أنا بكره الاتنين دول، الاتنين أصلا فستك، وفيديو بابا وماما مينفعش يتم وضعه كقصة قصيرة أو منشور على حساب شخص مثلها"، وفي منشور آخر ينتقد الفنانة الشهيرة على نفس الصفحة، ترك الحساب المنسوب لـ كندة تعليقا يهاجمها، ووافقها الرأي حساب منسوب لـ تاليا ابنة المطرب تامر حسني، وهو نفس الحساب الذي قام الأخير بذكره اليوم عند نشره لصورة تجمعه بابنته مشيرا إلى سفرهما إلى فرنسا.

جدير بالذكر أن كريم محمود عبدالعزيز ينتظر طرح فيلم طلقني إخراج خالد مرعي، تأليف أيمن بهجت قمر، ويشاركه البطولة دينا الشربيني، حاتم صلاح، ياسمين رحمي.



