محمد رمضان يتجاهل حكم حبسه.. وينشر صورًا مصحوبة بهذا التعليق

تجاهل الفنان محمد رمضان صدور حكم بحبسه سنتين، اليوم الخميس 6 نوفمبر، بسبب نشره أغنية "رقم واحد يا أنصاص" على موقع يوتيوب دون الحصول على التصاريح اللازمة.

نشر محمد رمضان صورا مختلفة له، عبر موقع انستجرام، وعلق "رقم واحد يا أنصاص".

كان رمضان احتفل مؤخرا بطرح أحدث أغانيه "يلا حبيبي" بحفل ضخم في دبي.

كما احتفل بطرح الإعلان الرسمي لفيلم "أسد" مؤخرًا، تدور أحداث العمل في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

