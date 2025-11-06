إعلان

محمد رمضان يتجاهل حكم حبسه.. وينشر صورًا مصحوبة بهذا التعليق

كتب : مروان الطيب

07:08 م 06/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد رمضان من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (5)
  • عرض 5 صورة
    محمد رمضان من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (3)
  • عرض 5 صورة
    محمد رمضان من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (7)
  • عرض 5 صورة
    محمد رمضان من أحدث ظهور على السوشيال ميديا (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تجاهل الفنان محمد رمضان صدور حكم بحبسه سنتين، اليوم الخميس 6 نوفمبر، بسبب نشره أغنية "رقم واحد يا أنصاص" على موقع يوتيوب دون الحصول على التصاريح اللازمة.

نشر محمد رمضان صورا مختلفة له، عبر موقع انستجرام، وعلق "رقم واحد يا أنصاص".

كان رمضان احتفل مؤخرا بطرح أحدث أغانيه "يلا حبيبي" بحفل ضخم في دبي.

كما احتفل بطرح الإعلان الرسمي لفيلم "أسد" مؤخرًا، تدور أحداث العمل في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

اقرأ أيضا:

تفاصيل آخر ظهور للسيناريست الراحل أحمد عبدالله

حمادة هلال يحذر من صفحة تنتحل اسمه وتزعم البحث عن وجوه جديدة لـ "المداح"

محمد رمضان انستجرام محمد رمضان أغنية رقم واحد يا أنصاص

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري
علم الروم.. كيف تؤثر الصفقة القطرية على الدولار والاقتصاد المصري؟
ملخص وأهداف مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري
في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية
ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟