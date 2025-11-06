خالد الصاوي ينعى السيناريست أحمد عبدالله ويطلب من الجمهور الدعاء له

نعى الفنان خالد الصاوي السيناريست الراحل أحمد عبدالله، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء.

ونشر الصاوي صورة أرشيفية للراحل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) صدق الله العلي العظيم".

وتابع: "لا نقول إلا ما يرضي الله، بقلوب يعتصرها الألم يودع الفنان خالد الصاوي أخر الأحباء وأصدقاء العمر ، عميد شلة "بين السرايات" صديق العمر ورفيق الطريق وشريك النجاح الكاتب و السيناريست أحمد عبد الله".

وأضاف: "اللهم اغفر له وارحمه، اللهم صبرًا على قضائك ورحمة له وللأحباء، إنا لله وإنا إليه راجعون، فضلًا وليس أمرا الدعاء للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والربط على القلب، اللهم لا اعتراض".

وبدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان المؤلف الراحل أحمد عبدالله، وسط حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم المخرج أشرف فايق، والمنتج أحمد السبكي، والفنان سعد الصغير، وصبري فواز.

ويُعد الراحل أحمد عبدالله أحد أبرز كُتّاب السينما المصرية، وقدم على مدار مشواره عددًا من الأفلام الناجحة، من أبرزها: "الفرح"، "يا أنا يا خالتي"، "المحكمة"، "الحرامي والعبيط"، "كباريه"، "صباحو كدب"، "قصة الحي الشعبي"، "لخمة رأس"، "عيال حبيبة"، "فول الصين العظيم"، "غبي منه فيه"، "اللمبي"، "ابن عز"، "55 إسعاف"، و"الناظر".

اقرأ أيضًا:

شبه مامتها.. تامر حسني ينشر صورة مع ابنته تاليا

بعد قرار إحالتها للمحكمة الاقتصادية.. مها الصغير تتصدر تريند "جوجل"