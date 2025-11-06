تفاصيل آخر ظهور للسيناريست الراحل أحمد عبدالله



كشف المؤلف أيمن سلامة، تفاصيل آخر ظهور للسيناريست الراحل أحمد عبد الله، وذلك بعد رحيله عن عالمنا مساء أمس الأربعاء.



وكتب أيمن سلامة، عبر صفحته في موقع فيسبوك: "الراحل السيناريست الكبير ( أحمد عبدالله ) في آخر ظهور له 12 أكتوبر الماضي بالمجلس الأعلي للثقافة احتفالية توزيع حق الأداء العلني المؤلف الدرامي لأول مرة في التاريخ .. لم أكن أعرف يا صديقي أنه اللقاء الأخير بيننا".



وشيعت ظهر اليوم الخميس، جنازة السيناريست الراحل أحمد عبد الله، من مسجد السراج المنير، بحضور المنتج أحمد السبكي، و نقيب المهن التمثيلية السابق الفنان أشرف زكي، و من نجوم الفن عمرو عبد الجليل، و محمد لطفي، وصبري فواز، و المطرب الشعبي سعد الصغير.



وأعلن المنتج أحمد السبكي، مساء أمس الأربعاء، وفاة المؤلف الراحل أحمد عبدالله.

ونشر السبكي، نعيًا عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، كتب: "تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، والمنتج أحمد السبكي وكافة العاملين بها، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الكبير احمد عبدالله، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته".

وكتب السيناريست الراحل أحمد عبد الله، مجموعة من أبرز الأفلام ، ومنها الفرح، يانا يا خالتي، المحكمة، الحرامي والعبيط، كبارية، صباحو كدب، قصة الحي الشعبي، لخمة رأس، عيال حبيبة، فول الصين العظيم، غبي منه فيه، اللمبي، ابن عز، 55 اسعاف، الناظر"، وغيرها.