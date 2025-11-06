"لم ينل ما يستحق من حفاوة".. طارق الشناوي ينعى السيناريست أحمد عبدالله

نعى الناقد الكبير طارق الشناوي السيناريست أحمد عبد الله، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء.

وكتب الشناوي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أحمد عبد الله كاتب سيناريو موهوب، كان بطبعه عزوفًا عن الإعلام، التقيته مرات قليلة جدًا، وبشرت بموهبته الفطرية قبل أكثر من ربع قرن عند عرض فيلمه (عبود على الحدود).

وأضاف: "تعددت أفلامه التي أكد فيها حضوره وتفرده، خاصة في التقاط الموقف وصياغة جمل الحوار التي اخترقت الشاشة لتصل إلى الشارع، وأهمها (الناظر) لشريف عرفة، الذي أعتبره أحد أهم أفلامنا الكوميدية في التاريخ".

وتابع: "في مشواره، شكّل ثنائيًا مميزًا مع المخرج الراحل سامح عبد العزيز في أفلام دارت أحداثها خلال يوم واحد، مثل (كباريه) و(الفرح)، وداعًا أحمد عبد الله، الكاتب الموهوب الذي لم ينل ما يستحق من حفاوة وهو بيننا".

وأُقيمت، اليوم، مراسم تشييع جنازة السيناريست أحمد عبد الله من مسجد السراج المنير، وسط حضور عدد من نجوم الفن، والأهل، والأصدقاء.

وحرص على الحضور كل من الفنان محمد لطفي، والدكتور أشرف زكي، والمخرج أشرف فايق، والمنتج أحمد السبكي، والفنان سعد الصغير، وصبري فواز، إلى جانب عدد من الأهل والأصدقاء.

اقرأ أيضًا:

موعد ومكان جنازة المؤلف أحمد عبدالله

10 صور لـ سارة سلامة بإطلالة جريئة بجوار حمام السباحة والجمهور يعلق

آمال ماهر تطرح "خذلني" بعد إعلان إعلامي لبناني عن زواجها