"غزالة وشيك".. نادية الجندي تتألق في أحدث ظهور لها

تألقت الفنانة نادية الجندي في أحدث ظهور لها أثناء تواجدها في سانتا كروز بمدينة وهران بالجزائر.

ونشرت نادية الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "صباح يوم جديد، من سانتا كروز الجميلة في مدينة وهران، الطبيعة حلوة أوي، سبحان الخالق العظيم".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات: "منوّرة يا نجمة الجماهير"، "شياكة"، "حبيبتي النجمة الصاعدة"، "وحش الكون"، "قمر"، "غزالة والله".

يُذكر أن الفنانة نادية الجندي كُرّمت مؤخرًا في افتتاح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الثالثة، الذي أُقيم في الجزائر، بحضور عدد كبير من نجوم وصنّاع السينما في الوطن العربي.

وكانت آخر مشاركاتها الفنية من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

