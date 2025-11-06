إعلان

"غزالة وشيك".. نادية الجندي تتألق في أحدث ظهور لها

كتب : نوران أسامة

02:01 م 06/11/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    نادية الجندي (7)_7
  • عرض 13 صورة
    نادية الجندي (8)_8
  • عرض 13 صورة
    نادية الجندي (5)_5
  • عرض 13 صورة
    نادية الجندي (4)_4
  • عرض 13 صورة
    نادية الجندي (3)_3
  • عرض 13 صورة
    نادية الجندي (6)_6
  • عرض 13 صورة
    نادية الجندي_13
  • عرض 13 صورة
    نادية الجندي (12)_12
  • عرض 13 صورة
    نادية الجندي (11)_11
  • عرض 13 صورة
    نادية الجندي (1)_1
  • عرض 13 صورة
    نادية الجندي (10)_10
  • عرض 13 صورة
    نادية الجندي (2)_2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة نادية الجندي في أحدث ظهور لها أثناء تواجدها في سانتا كروز بمدينة وهران بالجزائر.

ونشرت نادية الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "صباح يوم جديد، من سانتا كروز الجميلة في مدينة وهران، الطبيعة حلوة أوي، سبحان الخالق العظيم".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات: "منوّرة يا نجمة الجماهير"، "شياكة"، "حبيبتي النجمة الصاعدة"، "وحش الكون"، "قمر"، "غزالة والله".

يُذكر أن الفنانة نادية الجندي كُرّمت مؤخرًا في افتتاح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الثالثة، الذي أُقيم في الجزائر، بحضور عدد كبير من نجوم وصنّاع السينما في الوطن العربي.

وكانت آخر مشاركاتها الفنية من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

اقرأ أيضًا:

موعد ومكان جنازة المؤلف أحمد عبدالله

10 صور لـ سارة سلامة بإطلالة جريئة بجوار حمام السباحة والجمهور يعلق

غزالة وشيك نادية الجندي أحدث ظهور لها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية
ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟
تقلبات جوية.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)