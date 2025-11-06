بعد قرار إحالتها للمحكمة الاقتصادية.. مها الصغير تتصدر تريند "جوجل"

تصدّر اسم الإعلامية مها الصغير تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد صدور قرار بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسطين الفني والإعلامي.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى ظهور مها الصغير كضيفة في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، بتاريخ 6 يونيو الماضي، حيث أعلنت خلال الحلقة عن تدشينها معرضًا للفن التشكيلي يضم لوحات قالت إنها قامت برسمها بنفسها.

إلا أنه بعد أيام قليلة من عرض الحلقة، خرج عدد من الرسامين العالميين ليتهموها بسرقة أعمالهم، من بينهم الفنانة الدنماركية ليزا نيلسون، والفنان الفرنسي سيتي، والفنانة الألمانية كارولين ويندلين.



