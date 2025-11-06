إعلان

بعد قرار إحالتها للمحكمة الاقتصادية.. مها الصغير تتصدر تريند "جوجل"

كتب : نوران أسامة

01:46 م 06/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مسلسل الكينج
  • عرض 4 صورة
    مها الصغير _
  • عرض 4 صورة
    مها الصغير ط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدّر اسم الإعلامية مها الصغير تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد صدور قرار بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لمجموعة من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين، في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسطين الفني والإعلامي.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى ظهور مها الصغير كضيفة في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، بتاريخ 6 يونيو الماضي، حيث أعلنت خلال الحلقة عن تدشينها معرضًا للفن التشكيلي يضم لوحات قالت إنها قامت برسمها بنفسها.

إلا أنه بعد أيام قليلة من عرض الحلقة، خرج عدد من الرسامين العالميين ليتهموها بسرقة أعمالهم، من بينهم الفنانة الدنماركية ليزا نيلسون، والفنان الفرنسي سيتي، والفنانة الألمانية كارولين ويندلين.


اقرأ أيضًا:
موعد ومكان جنازة المؤلف أحمد عبدالله

10 صور لـ سارة سلامة بإطلالة جريئة بجوار حمام السباحة والجمهور يعلق

بعد قرار إحالتها المحكمة الاقتصادية مها الصغير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية
ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟
تقلبات جوية.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)