"خياطة و4 غرز".. جوري بكر تكشف عن تعرضها لحادث

كشفت الفنانة جوري بكر عن تعرضها لإصابة في كف يدها، استدعت خضوعها لعملية خياطة بـ 4 غرز.

وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة: "الحمد لله دائمًا وأبدًا.. يمكن الوجع لحظة، بس لطف ربنا دايم".

وأضافت: "اتعرضت لجرح واضطريت اتخيط 4 غرز، والحمد لله عدت على خير، راضية بقضاء الله وقدره، وشاكرة لكل الناس الجميلة اللي سألوا واطمنوا عليا، محبتكم دواء.. وكل تعب بيعدي، وأنا الحمد لله أقوى من قبل".

وشاركت الفنانة جوري بكر مؤخرا بعدد من الأعمال الدرامية التي تعاونت خلالها مع عدد من نجوم الدراما التلفزيونية وهم مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، مسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال، ومسلسل "شباب امرأة" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق وعرضوا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن جوري بكر تشارك النجم ياسر جلال بطولة مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

