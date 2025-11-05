إعلان

هالة صدقي بعد تكريمها في مهرجان VS للأفلام القصيرة: "أي تكريم من بلدي وسام وتقدير كبير"

كتب : سهيلة أسامة

05:18 م 05/11/2025

هالة صدقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها صورة أثناء استلامها جائزتها في مهرجان VS للأفلام القصيرة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلّقت قائلة: "شكرًا لبلدي، وشكرًا لتكريمي في مهرجان VS للأفلام القصيرة، وأي تكريم من بلدي بعتبره وسام وتقدير كبير، وخصوصًا إنه من أهل السويس ومزيكا السمسمية، واللي ما يعرفش، السمسمية هي آلة موسيقية بيستخدمها أهل السويس وبورسعيد وبعض المحافظات".

وتابعت: "شكر خاص لمحافظ السويس اللواء أ.ح طارق حامد، ويا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي إنتي، شكرًا لبلدي مرة أخرى ".

يذكر أن هالة صدقي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل إش إش المعروض على قناة MBC مصر، بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

هالة

اقرأ أيضًا:

بدء تصوير مسلسل "الكينج" المقرر عرضه في رمضان 2026

مسلم يهاجم نقابة الموسيقيين: "اللي معاه سلطة بيدوس على أي حد"

الفنانة هالة صدقي هالة صدقي على إنستجرام تكريم هالة صدقي في مهرجان VS مهرجان VS للأفلام القصيرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طرح أراض جديدة للاستثمار العقاري ضمن مشروعات المجتمعات العمرانية
"اتفرج ببلاش".. الموعد والقنوات الناقلة لـ كأس السوبر المصري
الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة في مصر
الحكم ببراءة المتهمين في قضية "مسن السويس".. لهذا السبب
توقعات بسقوط أمطار.. تعرف على طقس الأيام المقبلة