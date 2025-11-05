شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها صورة أثناء استلامها جائزتها في مهرجان VS للأفلام القصيرة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلّقت قائلة: "شكرًا لبلدي، وشكرًا لتكريمي في مهرجان VS للأفلام القصيرة، وأي تكريم من بلدي بعتبره وسام وتقدير كبير، وخصوصًا إنه من أهل السويس ومزيكا السمسمية، واللي ما يعرفش، السمسمية هي آلة موسيقية بيستخدمها أهل السويس وبورسعيد وبعض المحافظات".

وتابعت: "شكر خاص لمحافظ السويس اللواء أ.ح طارق حامد، ويا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي إنتي، شكرًا لبلدي مرة أخرى ".

يذكر أن هالة صدقي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل إش إش المعروض على قناة MBC مصر، بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضًا:

بدء تصوير مسلسل "الكينج" المقرر عرضه في رمضان 2026

مسلم يهاجم نقابة الموسيقيين: "اللي معاه سلطة بيدوس على أي حد"