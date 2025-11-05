مسلم يهاجم نقابة الموسيقيين: "اللي معاه سلطة بيدوس على أي حد"

علّق الفنان مسلم على أزمته مع نقابة المهن الموسيقية عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

وقال مسلم: "هما عادي ممكن يسيبوا حد يبوس واحدة على المسرح وبعد كده يفرشوله الأرض ورد ويستقبلوه أحلى استقبال، وعادي يسيبوا حد يقول إيحاءات في الأغاني، وعادي محدش برضه يتكلم، وعادي يسيبوا حد يقول كلام في أغاني يخلي العيال الصغيرة تعور بعضها، وكل دول ما يتحسبوش، وأنا اللي أفضل قاعد سنة بدون شغل عادي جدًا".

وأضاف: "بس أقولك إيه، الواحد لما يكون معاه سلطة بيدوس على أي حد، ويطلع يتكلم باسم الفضيلة وإنه راجل عادل وعمره ما ظلم حد.. حسبي الله ونعم الوكيل، نقابة مش عادلة".

يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية كانت قررت في مارس الماضي إيقاف المطرب مسلم عن الغناء، بعد تلقيها شكاوى متكررة ضده من متعهدي الحفلات، بسبب عدم التزامه بالمواعيد والتعاقدات، وقررت النقابة إلغاء تصريحه السنوي ومنعه من مزاولة المهنة.

