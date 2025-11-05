إعلان

أنغام تصل السعودية استعدادًا لحفلها بموسم الرياض (فيديو)

كتب : سهيلة أسامة

04:03 م 05/11/2025
وثق حساب بنش مارك لحظة وصول الفنانة أنغام إلى السعودية، استعدادًا لحفلها المقرر إقامته غدًا ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهرت أنغام في الفيديو فور وصولها إلى المطار، حيث حرصت على وضع سكارف على وجهها، وتم استقبالها بباقة من الورود.

وأعلنت شبكة قنوات MBC مصر عن نقلها للحفل مباشرة، يوم الخميس في تمام التاسعة مساءً، عبر شاشتها.

يُذكر أن المطربة أنغام كانت أحيت ثاني حفلاتها الأوروبية على مسرح قصر المؤتمرات في باريس، مساء الأحد 2 نوفمبر، وذلك بعد نجاح حفلتها السابقة في القاعة الملكية بالمسرح الإنجليزي الشهير ألبرت هول.

