مصطفى كامل يرد على تصريحات مسلم: "ما قاله كذب" (فيديو)

رد نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، على تصريحات المطرب مسلم الأخيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON.

وقال مصطفى كامل: "ما رواه مسلم كذب كله، وأنا بعتبره ابني وهو يعرف كده، من يوم ما دخلت النقابة من 3 سنين وأنا بتعامل مع الشباب دول كأنهم أولادي، وأخدت عهد قدام كل الناس إني أحتويهم وأهذب أسلوبهم، وليّهم مني كل الأمان والاحترام للمجتمع والنقابة".

وتابع: "مشكلة مسلم بدأت من أول يوم ليا في النقابة، لما كلمني وقال إن في ناس بيرتشوا مني، قولتله مالكش دعوة بالكلام ده، وسرعتله القانون علشان يشتغل، واديته الكارنيه من أول 15 يوم وصلتني 40 شكوى ضده، لدرجة إني قولتله هو أنا جبت لنفسي جريمه لما دخلتك النقابة".

وأضاف: "مسلم جه بيتي مع صديق ليا، وقعدت معاه وقلتله شوف الشركات اللي ضرّيتها وصفي خلافاتك، لأن كلنا كنا زيك في البداية، بس الفرق بينا وبينك إننا احترمنا العقود والقوانين، ولو ما كناش عملنا كده ما كنّاش وصلنا للي إحنا فيه".

واستكمل حديثه قائلًا:"امبارح وأنا نازل من النقابة، لقيت محامي مسلم بيكلمني، قولتله هاتلي المخلّصات بتاعته وينزل يشتغل بكرة، وفجأة جالي تليفون بيقول إن في وقفة احتجاجية قدام النقابة، كلمت الشؤون القانونية وقلت لهم يتخذوا اللازم، لأن مفيش حاجة اسمها تظاهر بدون تصريح، وكان قايل من قبلها إنه هيعمل مظاهرة".

يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية كانت قد قررت في مارس الماضي إيقاف المطرب مسلم عن الغناء، بعد تلقيها شكاوى متكررة ضده من متعهدي الحفلات، بسبب عدم التزامه بالمواعيد والتعاقدات، وقررت النقابة إلغاء تصريحه السنوي ومنعه من مزاولة المهنة.

