"هسافر وهسيب البلد".. أول تعليق من مسلم بعد أزمته مع النقابة (فيديو)

خرج مطرب المهرجانات مسلم عن صمته بعد أزمته الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، وقرار منعه من الغناء منذ مارس الماضي، نافيًا ما تردد عن تنظيمه وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة.

وقال مسلم في بث مباشر عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "بعد ما روحت النقابة وحليت مشكلتي مع الشركة اللي كنت مرتبط بيها، وكان أملي أرجع أشتغل، لقيت إن الأمور اتعقدت تاني، وفوجئت إن الفرقة بتاعتي بتكلمني وبتقولي أمشي، وناس من الصحافة والفرقة بيتكلموا عني إني بعمل احتجاجات قدام النقابة، وأنا مش بتاع كده ولا عندي وقت، كل همي أشتغل عشان عندي أمي وعيالي ومسؤولياتي".

وأضاف مسلم: "قررت أسافر وأسيب البلد، هبيع كل حاجة في الشقة وأصفي كل حاجة، بدل ما أعيش هنا ومش عارف أشتغل. أنا بقالي سنة مش بشتغل واتظلمت من كل حاجة… أهل وناس ومنتج ونقابة. المحكمة سمحتلي أشتغل، بس في ناس بتوقف كل حاجة بالواسطة والرشاوي. خلاص مش قادر أحلم في بلدي".

واختتم حديثه قائلًا: "شكرًا لكل واحد وقف جنبي، وشكرًا كمان للّي كان بيتمنى أشوف يوم صعب. ربنا كبير وقادر يجيبلي حقي".

يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية كانت قد قررت في مارس الماضي إيقاف المطرب مسلم عن الغناء، بعد تلقيها شكاوى متكررة ضده من متعهدي الحفلات، بسبب عدم التزامه بالمواعيد والتعاقدات، وقررت النقابة إلغاء تصريحه السنوي ومنعه من مزاولة المهنة.

