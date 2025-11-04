مي كساب ضيفة بودكاست "فضفضت أوي" على منصة Watch It.. غدًا

تحل الفنانة مي كساب ضيفة على برنامج البودكاست "فضفضت أوى" تقديم المخرج معتز التوني، في حلقة جديدة تُعرض غداً الأربعاء على منصة Watch It الرقمية، ضمن أحدث إنتاجاتها الأصلية.

وتتحدث مي كساب خلال اللقاء عن مشوارها الفني، وبعض تفاصيل حياتها الخاصة، كما تكشف مواقف إنسانية وفنية طريفة مرت بها خلال مسيرتها.

ويُعد برنامج "فضفضت أوى" أحد أحدث الإنتاجات الأصلية لمنصة Watch It، ويتميز بفكرته المختلفة التي تجمع بين الكوميديا والحديث الإنساني، حيث يستضيف المخرج معتز التوني مجموعة كبيرة من نجوم الفن المصري والعربي ليتحدثوا عن كواليس حياتهم الشخصية والمهنية بشكل غير تقليدي.

البرنامج يتكون من 30 حلقة، ويُعرض كل يوم أربعاء عبر منصة Watch It، ويستضيف في كل حلقة نجماً جديداً من نجوم الدراما والسينما المصرية، من بينهم: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمد رضوان، محمد ثروت، هشام ماجد، عمرو يوسف، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أشرف زكي، محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن توتا، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، ومحمد أوتاكا.

يُذكر أن المنتج أحمد الجنايني كان قد حقق نجاحاً مؤخراً من خلال مسلسل "كتالوج" بطولة محمد فراج وظهور خاص للنجمة ريهام عبد الغفور، بمشاركة سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، والطفلة ريتال عبد العزيز، من تأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.

