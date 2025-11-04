كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة العالمية، سوزان سارندون عن تصويتها لصالح المرشح زهران ممداني في انتخابات عمدة ولاية نيويورك الأمريكية، التي تقام اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من مهاجمته من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

نشرت سوزان صورة عقب الإدلاء بصوتها في الانتخابات عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وكتبت: "يا له من أمر مشوق تصويتي لصالح زهران ممداني اليوم، أجعل صوتك مسموعا".

وحاز تعليق سوزان سارندون على تأييد العديد من متابعيها وكتبوا: "نحبك سوزان"، "من إيطاليا نصوت لزهران"، "دائما على الجانب الصحيح يا سوزان".

كشفت سوزان سارندون مؤخرا عن مشاهدتها للفيلم الفلسطيني "فلسطين 36" ونشرت البوستر الخاص بالفيلم على نفس الحساب وكتبت: " شاهدت هذا الفيلم و تأثرت بالقصة التي لا نسمعها".

أعلنت وكالة المواهب الأمريكية "UTA" خلال الفترة الماضية، عن عدم التعامل مع الممثلة الأمريكية سوزان سارندون وفسخ التعاقد معها، وذلك بعد إصرارها على دعم القضية والشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات من قبل الكيان الصهيوني ومشاركتها بأكثر من وقفة تضامنية بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية.

وظهرت الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون مؤخرًا بعدد من المسيرات الداعمة للشعب الفلسطيني بمدينة نيويورك الأمريكية ونددت خلالها بالانتهاكات المتواصلة من قبل الكيان الصهيوني مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

اقرأ أيضا:

سكرتير الموسيقيين يكشف حقيقة وقوع اشتباكات مع فرقة مسلم

بالفيديو.. أحمد العوضي يشارك جمهوره كواليس فيلم "شمشون ودليلة"