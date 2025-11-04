"بدلة فورمال".. أحدث جلسة تصوير لـ هنا الزاهد على "انستجرام"

إيمي سمير غانم تحتفل بزواجها على حسن الرداد: "أنا من غيرك هكون في الكنافة"

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وظهرت هنا بإطلالة مميزة وكلاسيكية مرتدية "بدلة فورمال" وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "تحفة أوي"، "إيه القمر والجمال دا"، "قمر وعيونك عسل"، "منورة يا جميلة".

وتشارك هنا الزاهد في فيلم"ريستارت"، بطولة تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

