"بدلة فورمال".. أحدث جلسة تصوير لـ هنا الزاهد على "انستجرام"

كتب - معتز عباس:

06:36 م 04/11/2025
    هنا الزاهد
    هنا الزاهد
    هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وظهرت هنا بإطلالة مميزة وكلاسيكية مرتدية "بدلة فورمال" وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "تحفة أوي"، "إيه القمر والجمال دا"، "قمر وعيونك عسل"، "منورة يا جميلة".

وتشارك هنا الزاهد في فيلم"ريستارت"، بطولة تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

هنا الزاهد نجوم الفن

