بالفيديو| إليسا تبكي على المسرح وتفاجئ جمهورها برفع الوشاح الفلسطيني

جلطة وعملية في القلب.. نجوم الفن في المستشفى

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح "أوبرا دبي"، مساء أمس الاثنين، في أجواء مؤثرة خطفت قلوب جمهورها.

وخلال تأديتها أغنيتها الشهيرة "فاكر"، لم تتمالك إليسا دموعها، لتبكي أمام الحضور، مؤكدة أن هذه الأغنية تحمل مكانة خاصة في قلبها، قائلة: "بحب الأغنية دي جدًا، فيها مشاعر صادقة جدًا ومش بنساها".

وبعد انتهاء الأغنية، تفاعل الجمهور مع الفنانة اللبنانية، التي فاجأتهم بحملها الوشاح الفلسطيني على المسرح، ونالت تصفيقًا حارًا وإعجابًا واسعًا من الحاضرين

وأحيت الفنانة إليسا مؤخرًا، حفلا غنائيا مؤخرا ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير، وقدمت إليسا باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها، وتستعد لإحياء حفل غنائي مطلع شهر نوفمبر الجاري في الأردن.

اقرأ أيضًا:

أحمد السقا يكشف تفاصيل حالته الصحية ويعلق على إمكانية ارتباطه

بعد الحكم النهائي ضدها.. ميار الببلاوي تتصدر تريند جوجل

رئيس مؤسسة البحر الأحمر السينمائي يعلن فيلم افتتاح الدورة الخامسة: يجمع الشرق بالغرب

أنطوان خليفة: أفلام الدورة الخامسة من "البحر الأحمر السينمائي" أثرت فينا وأبهرتنا