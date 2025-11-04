أحمد السقا يكشف تفاصيل حالته الصحية ويعلق على إمكانية ارتباطه

طمأن الفنان أحمد السقا جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرضه مؤخرًا لحادث بسيط، وذلك خلال لقائه في أحد البرامج.

وقال السقا: "الحمد لله مفيش حاجة، والحادثة اللي حصلت كانت بسيطة جدًا".

وردًا على سؤال حول إمكانية ارتباطه، أوضح قائلًا: "لا، أنا كده تمام الحمد لله".

أما عن مشاريعه الفنية القادمة، قال السقا: "رمضان اللي جاي مفيش نصيب، بس رمضان اللي بعده أكيد لينا نصيب بإذن الله".

يُذكر أن الفنان أحمد السقا كان قد تعرض مؤخرًا لحادث سير أدى إلى تهشم سيارته، وأكد مصدر مقرب منه في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي" أنه لم يُصب بأي أذى وعاد إلى منزله بعدها مباشرة.

وكان آخر أعمال أحمد السقا فيلم "أحمد وأحمد"، الذي شاركه بطولته أحمد فهمي، وجيهان الشماشرجي، وعلي صبحي.

اقرأ أيضًا:

ليلى علوي تتجول في شوارع نيويورك وتنشر صورًا من أحدث ظهور لها

خالد يوسف مدافعًا عن مخرج حفل المتحف الكبير: "مش شايف كارثة تستحق الهجوم"