جدة - منى الموجي:



قبل بدء مؤتمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي للكشف عن تفاصيل الدورة الخامسة، الذي أقيم اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية، تم استعراض أبرز لحظات الدورات الأربعة السابقة، والتي شهدت تواجد كبير من نجوم السينما وصناعها من مختلف أنحاء العالم.



ويشهد المؤتمر حضور فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، أنطوان خليفة، مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، محيي قاري، مدير البرنامج السينمائي السعودي.



يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.