"فورمة عالية".. محمد رمضان يستعرض عضلاته داخل الجيم

شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

ونشر رمضان صورًا لها داخل الجيم، مستعرضًا عضلاته، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين.

وعلق المتابعين على الصور، كالتالي: "الفورمة بتقول في فيلم جديد أو مسلسل"، فورمة عالية"، جامد يا وحش"، "الله عليك يا بطل عاااش".

يستعد محمد رمضان لطرح أحدث أعماله السينمائية فيلم "أسد" بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي تاريخي حول قصة علي بن محمد الفارسي، قائد ثورة العبيد التي استمرت 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

ويشارك في بطولة العمل كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، وهو من تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

