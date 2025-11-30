نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة تجمعه بـ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"."

وأعرب تركي عن سعادته بلقاء تميم بن حمد، وكتب:"تشرفت اليوم بالسلام على سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله، ما ألمسه دائما من سموه المحبة الكبيرة للمملكة العربية السعودية وقادتها الكرام والشعب السعودي الكريم".

واستكمل: "بكل صدق حظيت بحفاوة كريمة من أهل قطر وقادتها الكرام منذ لحظة وصولي وكنت سعيد جدا وأنا أتجول في شوارع الدوحة، وكأنني أتجول في لوحة فنية كبيرة وجميلة ولاحظت شيء أسعدني بشكل كبير، الكفاءات من الشباب القطري في مختلف المجالات من باب الطيارة إلى وصولي والتنظيم في حضور الفورمولا 1".

واختتم :"لن أطيل عليكم فالصورة تشرح نفسها، أدام الله علينا خليجنا وقادتنا وشعوبنا بعز وخير".

افتتاح مؤتمر الموسيقى العربية بالرياض

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، احتفى بانعقاد مؤتمر الموسيقى العربية بالرياض، مؤكدًا أنه يعكس نموذجًا واضحًا للتكامل، حيث أتاح التعاون بين وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه آفاقًا أوسع للعمل.

وأضاف أن مؤتمر الموسيقى العربية فتح مساحات أكبر لإنجاز المشاريع العلمية المشتركة، وهو ما يعزز حضور المملكة إقليميًا ودوليًا في المجالات الثقافية والموسيقية.

