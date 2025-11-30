مي عز الدين تكشف عن ريجيم قاسي وضعه لها زوجها أحمد تيمور

دينا فؤاد تتألق بفستان "أحمر ناري" وتعلق: "القوة ليست في العضلات"

خطوبة المخرج هاني خليفة ونجوم الفن يوجهون له التهنئة

تركي آل الشيخ ينشر صورة ويعلق:" تشرفت بالسلام على سمو الشيخ تميم بن حمد

شاركت الفنانة مي عز الدين جمهورها نظامها الغذائي الذي تخضع له لإنقاص وزنها.



ووفقا لتوصيات زوجها دكتور التغذية أحمد تيمور، نشرت مي عبر حسابها الخاص على انستجرام صورة من نظامها الغذائي القاسي.

وكتبت مي تعليقًا على الصورة: "أكلك لما تبقي متجوزة دكتور التغذية اللي حاطط ليكي النظام يعني حتي لو سرقت أكل عادي من الثلاجة هيعرف".

وكشفت النجمة مي عز الدين عن صور عقد قرانها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وانهالت عليها التعليقات من النجوم والجمهور الذي تمنى لها حياة سعيدة مع زوجها.

وتستعد النجمة مي عز الدين لتقديم مسلسل جديد ضمن السباق الدرامي الرمضاني لعام 2026.



اقرأ أيضا..

إيرادات السبت.. "السادة الأفاضل" الثالث و"الشاطر" في المركز السابع





"إطلالة شتوية".. رنا رئيس تنشر صورًا من داخل أحد المناطق الأثرية



