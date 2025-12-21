إعلان

السكة الحديد تكشف حقيقة إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول

كتب : أحمد عبدالمنعم

11:54 م 21/12/2025

أرشيفية

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما تم تداوله ببعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قيام طفل بإنقاذ قطار ركاب بمنطقة الحامول بمحافظة المنوفية يوم ١٧ / ١٢.

وأكدت الهيئة، أن هذه الأخبار غير دقيقة، حيث أن القطار رقم ٥٤٤ / ٣٠٧٢ ركاب طنطا / منوف / القاهرة حال القيام من محطه الحامول سقط البوجى الخلفي من العربة ١٦٣٤٦ / ٣ وتم رفع البوجي الساقط ومسير القطار بصورة طبيعية، موضحة أن سائق القطار هو من اكتشف الخلل وتعامل مع الموقف وفقًا لإجراءات السلامة المتبعة.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين ووسائل الإعلام ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة أو غير الدقيقة التي من شأنها تضليل الرأي العام.

وأكدت الهيئة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بترويج الشائعات أو نشر الأخبار المغلوطة، حفاظًا على أمن وسلامة هذا المرفق الحيوي.

الحامول السكك الحديدية حركة القطارات

