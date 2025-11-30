نيللي كريم تنشر صور جديدة من فيلم "الست" وتكشف موعد عرضه

"إطلالة شتوية".. رنا رئيس تنشر صورًا من داخل أحد المناطق الأثرية

شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها، مجموعة صور من كادرات مختلفة لها بفيلم "الست" في إطار واحد عبر حسابها الخاص على الفيسبوك، وكتبت: "فيلم الست، ديسمبر 2025".

ونشرت نيللي صورة لها من الفليم وصورة الملكة نازلي لتوضيح تقارب الشبه بينهما.

تشارك الفنانة نيللي كريم في فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي، وتجسد شخصية الملكة نازلي والدة الملك فاروق ضمن أحداثه.

نجوم وأبطال فيلم الست

يضم فريق عمل فيلم الست عدد كبير من النجوم منهم منى زكي، وسيد رجب، وتامر نبيل، وأحمد خالد صالح، وعمرو سعد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد حلمي، وأمينة خليل، وكريم عبدالعزيز، إخراج مروان حامد.

أخر أعمال نيللي كريم في رمضان 2025

شاركت نيللي كريم في بطولة مسلسل "إخواتي" مع روبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، وتم عرضه في الموسم الرمضاني 2025