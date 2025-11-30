إعلان

نيللي كريم تنشر صور جديدة من فيلم "الست" وتكشف موعد عرضه

كتب- معتز عباس:

09:01 م 30/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نيللي كريم تكشف عن مجموعة صور من فيلم الست
  • عرض 4 صورة
    نيللي كريم تكشف عن مجموعة صور من فيلم الست
  • عرض 4 صورة
    نيللي كريم تكشف عن مجموعة صور من فيلم الست

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها، مجموعة صور من كادرات مختلفة لها بفيلم "الست" في إطار واحد عبر حسابها الخاص على الفيسبوك، وكتبت: "فيلم الست، ديسمبر 2025".

ونشرت نيللي صورة لها من الفليم وصورة الملكة نازلي لتوضيح تقارب الشبه بينهما.

تشارك الفنانة نيللي كريم في فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي، وتجسد شخصية الملكة نازلي والدة الملك فاروق ضمن أحداثه.

نجوم وأبطال فيلم الست

يضم فريق عمل فيلم الست عدد كبير من النجوم منهم منى زكي، وسيد رجب، وتامر نبيل، وأحمد خالد صالح، وعمرو سعد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد حلمي، وأمينة خليل، وكريم عبدالعزيز، إخراج مروان حامد.

أخر أعمال نيللي كريم في رمضان 2025

شاركت نيللي كريم في بطولة مسلسل "إخواتي" مع روبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، وتم عرضه في الموسم الرمضاني 2025

الملكة نازلي والدة الملك فاروق نيللي كريم فيلم الست منى زكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة