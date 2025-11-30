دينا فؤاد تتألق بفستان "أحمر ناري" وتعلق: "القوة ليست في العضلات"

شاركت الفنانة دينا فؤاد متابعيها على السوشيال ميديا جلسة تصوير جديدة لها.

ونشرت دينا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستان أحمر طويل بـ"فتحة ساق"، خطف أنظار الجمهور.

وكتبت دينا تعليقا على الصور: "القوة ليست في العضلات بل في قوة الإرادة التي لا تُقهر"، والتي تفاعل معها المتابعين، كالتالي: "أميرة الفن"، "إمراة مثيرة"، "ملكة جمال"، "حورية الأرض"، "قمر وجميلة جدا".

أحدث ظهور لـ دينا فؤاد



تألقت الفنانة دينا فؤاد في ظهورها الأخير على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46.

آخر مشاركات دينا فؤاد بمسلسل "حكيم باشا" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول حكيم "مصطفى شعبان"، الذي يعمل في التنقيب عن الآثار، ثم يضع عمه كل أملاك العائلة في يده نظرًا لذكائه ومساندته له في إدارة أعماله، ويصبح بذلك كبيرًا للعائلة ويُحكم السيطرة على كل شي، لكن سرعان ما يكثر أعداؤه، ويفقد ابنه الوحيد، حتى يزهد الدنيا والحياة ويترك كل شيء.