ياسمين عبدالعزيز تروّج لحلقتها مع منى الشاذلي في "معكم"

كتب : سهيلة أسامة

03:16 م 30/11/2025

ياسمين عبدالعزيز

روّجت الفنانة ياسمين عبدالعزيز لحلقتها المقبلة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، المعروض عبر قناة ON، والمقرر عرضها قريبًا.

ونشرت ياسمين صورة من كواليس الحلقة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "قريبًا".

ومن المنتظر أن تتحدث ياسمين خلال الحلقة عن حياتها المهنية والشخصية، وتكشف العديد من التفاصيل لجمهورها.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز تشارك في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، ويشارك في بطولته خالد سرحان، منة فضالي، ومحمد لطفي، وعدد من النجوم.

ياسمين عبدالعزيز منى الشاذلي معكم

