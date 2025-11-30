أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن ما يتداول بشأن فرض قيود على صناعة الدراما المصرية والمعروفة باسم "محاذير الدراما" لا يستند إلى أي معلومات صحيحة، معلقًا "مش عارف الكلام ده جه منين.. واللي ماسك الرقابة واحد من المبدعين".

وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، إن النقابة لم تتلقَّ أي إخطار أو تواصل رسمي بشأن وجود ضوابط أو تعليمات جديدة، متابعًا أن استمرار عرض أعمال جريئة تتناول قضايا حساسة، مثل مسلسل "لام شمسية" للمخرج كريم الشناوي، دليل واضح على عدم وجود أي تضييق على الإبداع.

وأضاف أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية يعمل باستقلالية تامة، ويقوده الروائي والمبدع عبدالرحيم كمال، وهو ما يعكس أن الرقابة نفسها تُدار بعقلية فنية واعية تدرك طبيعة العملية الإبداعية وحدودها.

وشدد نقيب الممثلين على أن الدراما المصرية تعيش حالة ازدهار واضحة، قائلاً إن الفترة الحالية تُعد من أفضل المراحل التي تمر بها الصناعة، مع تقديم أعمال مهمة تعكس صورة إيجابية عن المجتمع المصري.

كانت الفترة الماضية شهدت خروج أنباء تفيد بوضع لجنة الدراما مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب على الأعمال الفنية المقرر تقديمها في الموسم الرمضاني المُقبل الالتزام بها، وهو ما نفاه عدد من أعضاء اللجنة.