رد الفنان أحمد فهمي على رسالة نادي باريس سان جيرمان، بعد توجيه الإشادة لفريق عمل مسلسل "ابن النادي.

ووجه الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان على موقع "فيسبوك"، رسالة إلى أحمد فهمي: "مبروك لنادي الشعلة على البقاء في الدوري الممتاز، بقيادة المدرب الكبير ريجان ورئيس النادي عمر الشعلة".

وأعاد فهمي نشر التدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك"، ورد: "نادي الشعلة يرحب بكبير فرنسا".

تدور أحداث مسلسل "ابن النادي" في قالب كوميدي اجتماعي، تدور الأحداث حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد فهمي، حاتم صلاح، اية سماحة، سيد رجب، محمد لطفي رشدي الشامي، تأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد.

