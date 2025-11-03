علقت السوبرانو العالمية المصرية شيرين أحمد طارق، على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا، بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقالت شيرين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامي أحمد سالم، على قناة "أون إي"، إنها استمعت لكل الشائعات التي وصفتها بـ "المجنونة"، مضيفة: "أنا وزوجي نضحك عليها، لأني سعيدة في زواجي ومتزوجة من رجل محترم جدا".

وأضافت: "الحقيقة أن الأمر أغضبني قليلًا لأنه شكل غمامة على هذا الفرح الكبير ومشاركتي في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير".

وعن تقديمها ومشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، أكدت أنه حتى الآن لا تستطيع أن تستوعب أنها شاركت في تلك الاحتفالية الضخمة، مضيفة: "لم أستوعب الأمر حتى الأن، طنا نتدرب على هذه الاحتفالية لوقت طويلأ، حتى أتى يوم العرض كنت حاضرة كليا وشعرت بالدفء والحب وكأننا في وسط حكاية كبيرة، وشعرت بهذا الحب من البلد كلها".

حظيت السوبرانو المصرية العالمية، شيرين أحمد طارق بإشادة كبيرة من مختلف جموع الشعب المصري، بعد أدائها الرائع في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

