"لوك أنيق وجذاب".. أحدث ظهور لـ إليسا استعدادًا لإحياء حفل أوبرا دبي

خطفت المطربة اللبنانية إليسا الأنظار على السوشيال ميديا، قبل ساعات من انطلاق حفل أوبرا دبي.

ونشرت إليسا صورا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بفستان أنيق وجذاب، وعلقت: "أخيراً، ليلتنا في أوبرا دبي".

تستعد إليسا لإحياء حفلتها الغنائية الليلة في أوبرا دبي، وتقديم عددا كبيرا من أغانيها الجديدة والقديمة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

أحيت الفنانة إليسا مؤخرًا، حفلا غنائيا مؤخرا ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير، وقدمت إليسا باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها، وتستعد لإحياء حفل غنائي مطلع شهر نوفمبر الجاري في الأردن.

