ماجدة خير الله تدعم منى زكي وتعلق على انتقادات فيلم "الست"

علقت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله على الانتقادات التي طالت النجمة منى زكي بعد طرح الإعلان الرسمي لفيلم "الست"، وتجسد خلاله السيرة الذاتية لكوكب الشرق "أم كلثوم"، وكانت الانتقادات بسبب عدم الشبه بينها وبين كوكب الشرق.

وكتبت ماجدة خيرالله عبر صفحتها على "فيسبوك": "تم تجسيد شخصية أم كلثوم في أكثر من عمل فني،وأدت الشخصيه كل من صابرين في مسلسل من إخراج إنعام محمد علي، فردوس عبد الحميد لعبت شخصية كوكب الشرق في فيلم من إخراج زوجها المخرج محمد فاضل وأدت أغاني أم كلثوم بصوتها صوت فردوس".



وأضافت : "أما الفنانة ياسمين رئيس فقدمت شخصية أم كلثوم في فيلم إيراني باسم البحث عن أم كلثوم. ولم تكن أي من تلك الفنانات تشبه أم كلثوم من قريب أو بعيد، ولم ينجح من تلك المحاولات إلا المسلسل الذي أخرجته إنعام محمد علي، منذ ما يزيد عن 30 سنه، وفي انتظار فيلم الست الذي سوف يعرض جماهيريا بعد 10 أيام وهو من بطولة مني زكي وحشد من النجوم وإخراج مروان حامد".

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

أعمال تنتظر عرضها منى زكي قريبا

تشارك الفنانة زكي الفنان محمد هنيدي بطولة فيلم "الجواهرجي" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.

