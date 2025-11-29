أروى جودة تطلق "زغرودة" في حفل زفافها بحضور نجوم الفن (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت مي عمر، الصورة التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل، قمر، زي القمر، يا جماله، أحلى من لبس فستان قصير، أحلى واحدة".

وتشارك مي عمر في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا" والمقرر عرضه على شاشة "إم بي سي مصر" وهو من إخراج محمد علي، وتأليف محمد سيد بشير.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "إش إش" وشاركها البطولة ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، محمد الشرنوبي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، إيهاب فهمي.