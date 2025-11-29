أشادن الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، بأداء الفنانة صفاء الطوخي في الحلقة الأخيرة من مسلسل"ورد وشوكولاتة".

ونشرت خيرالله، صورا لصفاء الطوخي من الحلقة الأخيرة، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "الأم المكلومة بعد صدمتها في مقتل ابنتها بيحصلها صدمة فوق احتمالها تعجزها عن الكلام وتتحجر الدموع في عينيها كما جسدتها بدقة وفهم صفاء الطوخي في الحلقة الأخيرة من ورد وشيكولاتة".

وتابعت: "مش تقعد تهبل وتعمل شو رخيص كما فعلت الست أم شيماء ولا أعرف كيف طاوعها قلبها على أن تكشف ستر ابنتها وتصف وضع جثتها في المشرحة! وهذه أدق خصوصيات الإنسان".

وأَضافت: "للأسف سذاجة بعض الناس وعدم فهمهم لمتغيرات النفس البشرية جعلت البعض يتعاطف ويخلط بين الحزن النبيل على افتقاد عزير بشكل مأساوي والمرض النفسي الذي ينطلق في مثل تلك الحالات".

يذكر أن، مسلسل"ورد وشوكولاتة" بطولة زينة، محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.