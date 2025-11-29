خطفت الفنانة بسنت شوقي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت بسنت، الصور التي ظهرت فيها بفستان أحمر جريء بصحبة زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وتفاعلت الفنانة هدى المفتي مع تدوينتها، ووضعت إيموجي "قلوب"، فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الأحمر تحفة عليكي، أنقذوا بسنت شوقي، برنسيسة، القمر، خلي بالك بقا".

وكانت بسنت شوقي، علقت مؤخرا في تصريحات تليفزيونية على شخصية زوجها محمد فراج التي قدمها بمسلسل"ورد وشوكولاتة"، قائلة: "محمد بيتأثر بشغله أوي والسنة اللي فاتت دي كانت صعبة عليه قبل ما تكون عليا، كان دايمًا مضغوط ومتعصب، ومحتاج يريح شوية".

يذكر أن، مسلسل "ورد وشوكولاتة" خاض بطولته محمد فراج، زينة، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.