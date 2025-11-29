أروى جودة ترقص مع عريسها على الـ"دف والرق" (صور)

تامر عاشور وأحمد سعد وآدم..تريو العام على مسرح واحد في "موسم الكويت"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة أروى جودة، وهي ترقص مع زوجها على نغمات أغاني بالـ"دف والرق"، وذلك بحفل زفافها.

واحتفلت الفنانة أروى جودة بزفافها على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست، أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة وسط حضور الأهل وعدد من الفنانين.

وكانت أروى جودة احتفلت بعقد قرانها في يناير الماضي بحفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء، وفي أول تعليق لها قالت:"الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره الله لي".

يذكر أن، أروى جودة تشارك في مسلسل "للعدالة وجه أخر" بطولة ياسر جلال، محمد علاء، نور يهاب تأليف عمرو الدالي، إخراج محمد يحيى مورو، وكانت آخر أعمالها الجزء الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه".