أول تعليق من منتج مسلسل"الكينج" بعد حريق الديكور الرئيسي باستديو مصر

علق عبدالله أبو الفتوح منتج مسلسل"الكينج" للنجم محمد عادل إمام، على حريق الديكور الرئيسي للعمل باستديو مصر.

وكتب أبو الفتوح، عبر حسابه على فيسبوك: "لله الأمر من قبل ومن بعد.. الحمد لله على كل شئ، ربنا لطيف بعباده، كل فريق عمل مسلسل"الكينج" بخير وسلام، لا خسائر في الأرواح، بشكر كل رجال الحماية المدنية على المجهود الجبار اللي بذلوه النهاردة للمساهمة في الحفاظ على الأرواح وتأمين الممتلكات".

وتابع: "اليوم كان طويل أوي واللي شفناه كان صعب أوي.. بس الحمد لله في السراء والضراء، وبرضوا بإذن الله مكملين واستنونا في رمضان ٢٠٢٦ ".

وأضاف: "شكرا لكل من اهتم وتمنى لنا السلامة وعفوا لكل من لم نستطع التواصل معه أو الرد على اتصالاته لصعوبة الأحداث.. حفظكم الله وكل أحبابكم وحمى مصر من كل شر".

يذكر أن، حريق اندلع داخل ستوديو مصر بمنطقة الهرم غرب الجيزة، أمس الجمعة، وكان بداخله الديكور الرئيسي لمسلسل"الكينج" حيث تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من غدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من ستوديو مصر، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء.