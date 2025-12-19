إعلان

بالصور- بسمة بوسيل تحتفل بتتويج منتخب المغرب ببطولة كأس العرب

كتب : مروان الطيب

07:47 م 19/12/2025
    بسمة بوسيل تعلق على فوز المنتخب المغربي ببطولة كأس العرب
    بسمة بوسيل تشارك في احتفالات فوز المنتخب المغربي
    بسمة بوسيل تشارك المنتخب المغربي فرحته
    بسمة بوسيل على انستجرام

احتفلت الفنانة المغربية، بسمة بوسيل بفوز المنتخب المغربي ببطولة كأس العرب في المباراة النهائية التي جمعته بالمنتخب الأردني وأقيمت مساء أمس الخميس وانتهت بفوز المنتخب المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أعربت بسمة بوسيل عن سعادتها ونشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات من احتفال المنتخب المغربي على أرضية الملعب، وكتبت على أحد الفيديوهات: "حب الوطن"، كما نشرت مقاطع فيديوهات أظهرت خلالها فرحة الشعب المغربي.

الظهور الأخير لـ بسمة بوسيل

كان الظهور الأخير لـ بسمة بوسيل بحفل توزيع جوائز "The Best"، وفازت بجائزة "أفضل مطربة شابة" لعام 2025، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات المؤثرة.

الفنانة بسمة بوسيل بطولة كأس العرب 2025 تتويج منتخب المغرب ببطولة كأس العرب منتخب المغرب يفوز على الأردن

