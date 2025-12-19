احتفلت الفنانة المغربية، بسمة بوسيل بفوز المنتخب المغربي ببطولة كأس العرب في المباراة النهائية التي جمعته بالمنتخب الأردني وأقيمت مساء أمس الخميس وانتهت بفوز المنتخب المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أعربت بسمة بوسيل عن سعادتها ونشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات من احتفال المنتخب المغربي على أرضية الملعب، وكتبت على أحد الفيديوهات: "حب الوطن"، كما نشرت مقاطع فيديوهات أظهرت خلالها فرحة الشعب المغربي.

الظهور الأخير لـ بسمة بوسيل

كان الظهور الأخير لـ بسمة بوسيل بحفل توزيع جوائز "The Best"، وفازت بجائزة "أفضل مطربة شابة" لعام 2025، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات المؤثرة.

اقرأ أيضا:

18 صورة من حفل زفاف آدم خطاب ابن الفنانة حنان ترك

عمرو دياب يعلنها صراحة من زفاف صديقه: "أنا بطلت أغني في أفراح"