نشرت الفنانة مي عز الدين صور جديدة لها عبر حسابها على انستجرام، واستخدمت مي خاصية الذكاء الاصطناعي على صورها التي خطفت بها الأنظار.

ظهرت مي عز الدين في الصور بفستان أنيق وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وحرص زوجها أحمد تيمور على مغازلتها وكتب:"ست الستات".

وعلق الجمهور: "بسبوسة، الله يرزقكم الذرية الصالحة، قمر ربنا يحفظك، قلبي، البرنسيسة، ست البنات أحلى عروسة".

عقد قران مي عز الدين

فاجأت الفنانة مي عز الدين جمهورها ومتابعيها، ونشرت صور من عقد قرانها الذي احتفلت به يوم 11 نوفمبر الجاري، وكانت الصور من كواليس عقد القران وذلك عبر حسابها على انستجرام، وزوجها يدعى أحمد تيمور وهو دكتور ومدرب لياقة بدنية وليس له أي صلة بالوسط الفتي، كما كان بجانبها في عقد قران الفنان أحمد السعدني.

اخر مشاركات مي عز الدين في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات مي عز الدين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قلبي ومفتاحه" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج تامر محسن.

وتدور أحداث المسلسل امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ(مُحلل)، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

